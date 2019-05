Vilde: Mammas būtība, manuprāt, ir svēta...

“Kopš man pašai ir bērni, Māmiņdiena ir vieni no maniem tuvākajiem svētkiem. Nekautrēšos atzīt, ka es patiešām vienmēr gaidu arī kādu skaistu ziedu un bučas no saviem mīļajiem,” atklāj P. Roze. Kā vienu no saviļņojošākajiem brīžiem blogere min iespēju vēl vienu papildu reizi gadā dzirdēt: "Mammu, mēs Tevi mīlam, Tu esi laba mamma!"