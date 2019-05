Lai gan «Troņu spēļu» ceturtās sērijas primārais mērķis bija sagatavot lasītāju lielajai kaujai par Karaļa ostu (King’s landing), tomēr arī šeit redzējam interesantu sižeta attīstību. Kādas ir pašreizējās Daenerisas un Cersejas pozīcijas un ko varam gaidīt no seriāla piektās sērijas? Kā vienmēr brīdinu par rakstā esošajiem maitekļiem (spoilers).

Kas notika iepriekšējā sērijā?

Pēc katra lielāka saspīlējuma ir nepieciešams atslābums. Šāda pieeja rada cilvēkos patīkamu sajūtu. Tā vien izskatās, ka «Troņu spēļu» izstrādātāji šo efektu centās panākt arī ar šo sēriju, jo tās sākums principā bija veltīts karā kritušo apglabāšanai un savstarpējo attiecību attīstībai. Mēs redzējām, vairākus interesantu dialogus starp mums iemīļotajiem varoņiem. Man pašam īpaši interesants likās Daenerisas lūgums Džonam Snovam neizpaust viņa lielo noslēpumu – būšanu Targarjenam. Vēl jo vairāk, viņa teica, ka ļoti vēlētos, lai Džons to visu nebūtu pastāstījis arī viņai pašai. Tādā gadījumā Daenerisa varētu turpināt Džonu mierīgi mīlēt un viņai nebūtu jābaidās, ka apkārtējie gribēs redzēt Dzelzs tronī cēlo un stoisko ziemeļnieku, nevis karstasinīgāko dāmu ar pūķiem.

Kā vēlāk noskaidrojās, šīs bailes bija pamatotas un Daenerisai pietuvināto loks patiesi sāka domāt par to, vai Džons nebūtu labāks karalis.

FOTO: AP/Scanpix

Kā jau bija samērā paredzams no sērijas treilera, pēc apglabāšanas un svinēšanas sākās gatavošanās jaunajam (un šķietami arī pēdējajam) Daenerisas karagājienam. Kā jau paredzēju iepriekšējā rakstā, ziemeļi izrādīja jūtamu pretestību un pūķu karalienei doties līdzi nevēlējās. Tikai Džona Snova (kā karaļa ziemeļos) iestāšanās par solījumu turēšanu diskusijas par viņa ļaužu iesaistīšanos gaidāmajā karā izbeidza. Neskatoties uz to, ne visi spēki, kuri piedalījās Ziemmalas kaujā izvēlējās maršēt Džonam līdzi. Piemēram, viņa vilks kopā ar mežoņiem (wildlings) devās otrpus sienai, lai vadītu savas dienas tur. Tāpat arī viņa pusmāsa Ārija un «Suns» izvēlējās nošķirties no armijas, lai dotos uz Karaļa ostu (King’s Landing) paši uz savu galvu. Sērijā viņi arī teica, ka atgriezties neplāno.

Lai Cerseju sakautu, Daenerisa izvēlējās sadalīt savus spēkus divās daļās. Viena daļa uzbruktu Karaļa ostai no ūdens, savukārt otra daļa (kuru vadītu Džons) no sauszemes. Uz ūdens esošos spēkus kopā ar pūķiem komandēja Daenerisa pati. Šāda stratēģija tika izvēlēta galvenokārt tāpēc, ka kauja pret «Baltajiem staigātājiem» prasīja pūķu karalienei ievērojamus resursus. Viņas karapulki tika papluinīti, savukārt Cersejas rīcībā ir gan nemainīgi spēcīgā Greidžoju flote, gan arī «Zelta kompānijas» algotņi un Lanisteru dzimtas sauszemes armija. Respektīvi – spēka sadalījums no pārsvara Daenerisas pusē starp abām karalienēm ir kļuvis vienlīdzīgs.

Daenerisas sabiedrotie šādā situācijā viņai ieteica pārdomātu stratēģiju – radīt situāciju, kuras ietvaros Karaļa ostas iedzīvotāji no Cersejas novēršas un gāž viņu no iekšienes. Viņi atsaucās uz iepriekšējo pieredzi Piecu karaļu kara laikā, kad par labības ražošanu atbildīgā Rietmalas vidiene (angliski Riverrun) bija izpostīta un uz Karaļa ostu tika traucēta pārtikas piegāde. Tas, savukārt, izraisīja masveida sacelšanos.

Līdz ar to, Daenerisa cerēja ar savas atlikušās flotes palīdzību atgriezties Pūķakmens salā un no turienes uzbrukt pārtikas piegādēm Karaļa ostai.

Tomēr viņa pieļāva kādu ārkārtīgi muļķīgu kļūdu – aizmirsa par Greidžoju flotes spēku, no kura karaliene bija cietusi jau iepriekšējā sezonā.

Brīdī, kad viņas vadītie spēki devās Pūķakmens virzienā, Greidžoji Daenerisu pārsteidza no slēpņa un ar ballistām nogremdēja gan lielāko daļu viņas kuģu, gan arī ... nogalināja vienu no viņas pūķiem. Pēc tam notika kas man nesaprotams. Daenerisa ar saviem atlikušajiem spēkiem devās uz sarunām ar Cerseju pie Karaļa ostas vārtiem (īsti nesapratu, kā viņi varēja paslīdēt garām jau iepriekš minētajiem Greidžoju kuģiem). Turklāt viņa uz tām devās ar ārkārtīgi nelokāmu nostāju – vai nu padodies vai arī mirsti? Pirmkārt, es nesaprotu kāpēc ar tik maziem spēkiem, Cerseja vienkārši nevarēja sūtīt savus vīrus un pūķu karalieni sagūstīt? Otrkārt, nesaprotu Daenerisas nostāju.

Gluži vienkārši tāpēc, ka ja tu dodies uz sarunām no tikko piedzīvota militāra zaudējuma, tad loģiski, ka tavas sarunu starta pozīcijas būs vājākas.

Pretiniekam nav nekāda iemesla tev panākt pretī, ja viņš ir tikko izjutis uzvaras garšu un jūsu spēka līdzsvars ir nosacīti vienāds. Loģiski, ka Cerseja Daenerisas prasības noraidīja praktiski nedomājot.

Ko tālāk?

Daudziem faniem, kuri skatās seriālu varētu interesēt jautājums – kurš tad beigās uzvarēs Cersejas un Daenerisas karā? Diemžēl, uz to var atbildēt tikai seriāla veidotāji, kuri šajā sezonā ir šķietami atteikušies no sižeta detalizācijas un centušies to kompensēt ar lielu specefektu daudzumu. Rezultāts ir milzums nepamanītu un/vai ignorētu loģikas kļūdu.

Tomēr varu pastāstīt par Daenerisas un Cersejas politiskajām pozīcijām pagaidām. Es paudīšu nedaudz drosmīgu viedokli un teikšu, ka pagaidām pūķu karaliene zaudē. Lai gan militārā spēka līdzsvars starp abām pusēm vēl arvien ir samērā vienāds, tomēr Cerseja uzvar cīņā par Rietmalas iedzīvotāju atbalstu.

Jāatceras, ka Daenerisa ir atnācēja, bet Cerseja ir dzīvojusi Septiņās karaļvalstīs visu savu mūžu. Turklāt viņa nāk no Lanisteru dzimtas, kura ir izcēlusies ar lielu bagātību un prestīžu. Pretstatā - Daenerisa ir no Targārjeniem, kuru pēdējo karali ienīda lielākā daļa Rietmalas. Papildus tam, Danerisa iepriekš sevi ir parādījusi Rietmalas iedzīvotājiem, kā salīdzinoši nežēlīgu valdnieci. Atcerēsimies, ka viņa iepriekšējā sezonā ar nāvi sodīja cienījamos lordus – Randilu un Dikonu Tārlijus.

Viss šo faktoru kopums ļauj Cersejai diezgan veiksmīgi Karaļa ostas iedzīvotājiem pārdot ideju par nezināma tirāna iebrukumu.

Ne velti mēs iepriekšējā sērijā redzējām, ka Cerseja ir aicinājusi iedzīvotājus bēgt uz Karaļa ostu, lai paglābtos no it kā gaidāmās asins izliešanas.

FOTO: AP/Scanpix

Jāpievērš arī uzmanība tam, ka šāda cilvēku koncentrācija vienā vietā dod būtisku stratēģisku priekšrocību – dzīvo vairogu. Minētais vairogs konkrētajā situācijā ir ļoti svarīgs, jo pilsētas ieņemšana ar spēku var rezultēties milzīgos civiliedzīvotāju upuros. Savukārt, ja uz Daenerisas rokām būs tūkstošu asinis, tad viņai būs ļoti grūti pamatot, kāpēc Rietmalas iedzīvotājiem vajadzētu pūķu valdniecei jebkad uzticēties. Iespējams, ka viņa varētu uzvarēt kauju un gāzt Cerseju, bet savu lielo stratēģisko mērķi – atjaunot tronī Targārjenu dinastiju, realizēt būtu ļoti grūti.

Principā Daenerisa ir nonākusi lamatās, jo pēc viņas flotes sagrāves bloķēt pārtikas piegādes Karaļa ostai ir praktiski neiespējami.

It īpaši tāpēc, ka jūrā vēl arvien dominē Eirons Greidžojs un sūtīt uzbrukumā savu pēdējo pūķi būtu pašnāvība. Baltmatainajai sievietei nav īsti citas iespējas, kā frontāls uzbrukums, taču, pamatojoties uz iepriekš minēto argumentu, tas tāpat nozīmētu viņas veiktās invāzijas praktisku izgāšanos. Vai viņai izdosies no šīm lamatām izkļūt? To varēs uzzināt tikai skatoties seriālu. Pagaidām viņa ir iestrēgusi uz tās pašas Pūķakmens un gaida Džona Snova ierašanos.

Skatoties iepriekšējo sēriju, man radās arī jautājums par divu citu spēlētāju – dienvidos dzīvojošos Martelus un arī Jaras Greidžojas lomu. Par spīti tam, ka Jara nu ir beidzot ieņēmusi Dzelzs salas (Iron Islands), Eirons Greidžojs šķietami ir izvēlējies viņa varas centra bāzi ignorēt. Manuprāt, šis ir vēl viens akmens seriāla veidotāju lauciņā, jo Džordža Mārtina pasaulē lordiem nav nekas svarīgāks par to cietokšņiem. Tas tāpēc, ka šie nocietinājumi simbolizē gan dzimtas prestīžu, gan arī tiesības pārvaldīt konkrētu teritoriju. Ja tie krīt, tad pakļautajos vasaļos uzreiz rodas jautājums par kunga spējām. Iespējams, ka seriāla veidotāji gatavo Jaru kādam īpašam uzbrukumam Eironam, taču par to pagaidām neuzdrīkstētos spriest.

Par Martelu klanu runājot, iespējams, ka tie varētu sūtīt nelielus spēkus palīgā Daenerisai uz ziemeļiem, tomēr nezinu vai tie varētu būtiski nosvērt spēka kausus pūķu karalienes virzienā. Galu galā, Rietmalas tukšnešainajos reģionos nedzīvo tik daudz iedzīvotāju un Marteliem tik daudz karavīru nemaz nav. Iespējams, ka viņi arī izvēlēsies vienkārši nogaidīt un skatīties, kā situācija attīstīstās. Tas varētu būt atkarīgs no tā, cik ļoti dzimta vēlētos atbrīvot bastardus – Elāriju un Tiēnu Sendas. Abas sievietes pagaidām ir iesprostotas Karaļu ostas cietumā.

Vienlaikus būtu jāpievērš uzmanība tam, ko darīs viens no Daenerisas padomdevējiem - Variss. Iepriekšējā sērijā redzējām, ka viņš bija gatavs pūķu karalieni nodot, lai nosēdinātu tronī Džonu Snovu. Viņa iemesls? Jau iepriekš minētais uzskats, ka Daenerisa ir nežēlīga karaliene, kura ir gatava iznīcināt savā ceļā pilnīgi visu.

Nevar pilnībā izslēgt, ka seriāla noslēguma sērijā mēs varēsim redzēt kauju starp Džonu un Daenerisu, kura arī izlems tālāko Rietmalas likteni.

Tomēr lai noskaidrotu vai tā patiešām būs atliek vērot seriālu LMT mājas viedtelevīzijā.