"Sistēmas bērni" - skaudrs stāsts par audžuģimenēm ASV

Viens no astoņiem amerikāņu bērniem līdz 18 gadu vecumam ir cietis no pamešanas vai vardarbības, un šobrīd audžuģimeņu aprūpē ir vairāk nekā 400 tūkstoši bērnu. Filma "Sistēmas bērni" fokusējas uz audžuģimeņu institūcijas efektivitāti – vai tiešām tā ir pati labākā bērnam? Tajā tiek aplūkoti visdažādākie stāsti, kurus visus vieno aizsākums Losandželosas apgabala Bērnu un ģimenes pakalpojumu departamentā, kas ir lielākais apgabala bērnu labklājības birojs valstī. Pieredzes stāsti no cilvēkiem, kuri mēģina tikt cauri sistēmas birokrātiskajiem labirintiem, komentāri no sociālajiem darbiniekiem, juristiem un citiem iesaistītajiem veido reālistisku, tomēr arī cerīgu perspektīvu uz sociālo fenomenu, kam nepieciešams sabiedrības atbalsts.