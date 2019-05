Lietuvā svētdien notiks prezidenta vēlēšanas un divi referendumi

Sacensībai par Lietuvas prezidenta amatu šajās vēlēšanās reģistrēti deviņi kandidāti, bet viens no viņiem pēdējā brīdī aicinājis savus atbalstītājus balsot par vienu no diviem citiem kandidātiem.

Pārējie kandidāti, kas būtiski atpaliek no pirmā trijnieka, ir Eiropas Savienības (ES) veselības un pārtikas drošības komisārs, bijušais veselības ministrs Vītenis Andrjukaitis nos Sociāldemokrātiskās partijas, neatkarīgais kandidāts, filozofs un viens no Lietuvas tautas atmodas kustības "Sajūdis" dibinātājiem Arvīds Juozaitis, "Lietuvas poļu vēlēšanu akcijas-Kristīgo ģimeņu savienības" vadītājs Valdemārs Tomaševskis, Seima deputāts, Centra partijas līderis Naglis Puteiķis, Eiropas Parlamenta (EP) deputāts Valentīns Mazuronis no Darba partijas un neatkarīgais kandidāts, Seima zaļzemnieku frakcijas deputāts Mindaugs Puidoks.