Baumanim sestā vieta pēc pirmās dienas SPA trasē

Pirmajā braucienā Baumanis uzrādīja tikai 15.laiku starp 20 braucējiem, tomēr viņam bija jāveic divi džokera apļi, jo viņš veica pāragru startu. Savukārt otrajā kvalifikācijas braucienā latvietis bija jau otrais ātrākais, atpaliekot no Dorena un veicot iespaidīgu kāpumu kopējā ieskaitē.

"Organizatori paveikuši ļoti labu darbu ar trases uzbūvi un pagriezieniem. Sen nebija nācies piedzīvot tādu kļūdu, ka veicu pāragru startu un paliku 15.vietā. Likās, ka otrajā braucienā no ārmalas būs grūti sasniegt labu rezultātu, bet viss sakārtojās. Atrados īstajā brīdī, īstajā vietā, izvirzījos vadībā, turēju savu tempu un braucu, cik ātri varēju. Braukšanas ziņā šo un to varētu pamainīt, taču, neskatoties uz to, lielisks džokera aplis un finišā biju pirmais. Rezultāti šobrīd ir ļoti blīvi, turklāt arī apļu laiki ir cieši - sekundē iekļaujas pat desmit braucēji. Cīņas ir sīvas, trase ir salīdzinoši īsa un ātra. Būs jācīnās pamatīgi," Baumaņa teikto citē viņa pārstāvji.