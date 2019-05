Sestdien ceļu satiksmes negadījumos gājuši bojā četri cilvēki

Savukārt plkst. 6.25 Madonas novada Praulienas pagasta "Sauliešos" uz autoceļa Madona-Varakļāni kāds autovadītājs, vadot automašīnu "Mercedes-Benz", nobrauca no ceļa braucamās daļas un apgāzās. Negadījumā cieta automašīnas vadītājs un pasažiere, kuri ar traumām nogādāti medicīnas iestādē. Negadījuma vietā no gūtajām traumām mira otra automašīnas pasažiere.

Sestdienas vakarā plkst. 21.14 Viesītes novada Rites pagastā uz autoceļa Vecumnieki-Nereta-Subate automašīnas "Volkswagen Golf" vadītājs nobrauca no ceļa braucamās daļas un apgāzās. Automašīnas vadītājs no no gūtajām traumām gāja bojā notikuma vietā.