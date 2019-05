Dejas izrāde “Alarm of the White Birds”

Izstādes “Lidija Auza. Glezniecība” noslēgumā ceturtdien, 2019. gada 16. maijā, plkst. 18.00 kultūras un izklaides programmas “Ars Rezumē” ietvaros Latvijas Nacionālā mākslas muzeja izstāžu zāle ARSENĀLS (Vecrīgā, Torņa ielā 1) aicina uz dejas izrādi “Alarm of the White Birds”, ko radījis mūziķis Artis Gāga, iedvesmojoties no mākslinieces daiļrades.