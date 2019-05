Mana māte man neļauj tikties ar maniem bērniem, jo domā, ka es viņus varu inficēt ar HIV...

Trešā daļa pētījuma dalībnieku vilcinās vērsties pēc HIV ārstēšanas vai citiem veselības aprūpes pakalpojumiem, baidoties, ka medicīnas personāls, uzzinot viņu HIV statusu, izturēsies slikti vai kādam izpaudīs šo informāciju. Sestajai daļai pētījuma dalībnieku jau ir bijusi slikta pieredze ar veselības aprūpes darbiniekiem. No citu ārstniecības personu puses konfidencialitātes pārkāpumi piedzīvoti biežāk nekā no HIV speciālistu puses. 7% cilvēku, kuri dzīvo ar HIV, ir saņēmuši rekomendāciju neradīt pēcnācējus, bet 16% sieviešu – pārtraukt grūtniecību, kaut gan medikamenti jau sen nodrošina, ka HIV pozitīvai sievietei var piedzimt vesels bērns. “Ir skaidrs, ka nepieciešams sistemātisks izglītojošais darbs HIV jautājumos ģimenes ārstiem, zobārstiem, ārstiem-speciālistiem, medicīnas māsām un citiem veselības aprūpes darbiniekiem,” secina A. Ķīvīte-Urtāne.

Diemžēl arī pašstigmatizācija cilvēku, kuri dzīvo ar HIV, vidū, proti, sevis izolēšana no sociāliem pasākumiem, norobežošanās no ģimenes un draugiem, izvairīšanās no attiecību veidošanas, no medicīniskiem vai sociāliem pakalpojumiem vai darba, mūsu valstī ir visai izplatīts fenomens. 24% pētījuma dalībnieku ir izvēlējušies neapmeklēt sociālus pasākumus sava HIV statusa dēļ, 15% ir izolējušies no draugiem vai ģimenes. Pusei no cilvēkiem, kuri dzīvo ar HIV, ir kauns par savu diagnozi, un viņi jūtas vainīgi un netīri.