Raidījums: "Rīgas satiksme" pārskaitījusi 680 000 eiro arodbiedrību shēmā

Nu tapusi līdzīga struktūra. Pirms gada "Rīgas satiksmes" darbiniekus aktīvi mudināja stāties pirms tam maz pazīstamā arodbiedrībā "LOMTAA", dibināta viena neliela arodbiedrība - "Rīgas transporta arodbiedrība". Abas drīz vien savienotas biedrībā "Darbinieku un arodbiedrību sadarbības padome". Saskaņā ar koplīgumu, šī biedrība gadā no "Rīgas satiksmes" saņem 2,8% no uzņēmuma algu fonda, tie varētu būt ap 1,4 miljoniem eiro.

Raidījums atgādina, ka arodbiedrību "LABA" iepriekš dāsni finansēja no "Rīgas satiksmes" budžeta un naudu pārskaitīja caur starpnieku - "Arodbiedrību koordinācijas centru". No "Rīgas Satiksmes" tas saņēma aptuveni pusotru miljonu eiro gadā, kas bija domāts darbinieku labklājībai. "de facto" atzīmē, ka par "Rīgas satiksmes" līdzekļiem pirkti arī pilnīgi jauni auto "Arodbiedrību koordinācijas centra" vadībai, algoti Rīgas domes deputāti no "Saskaņas", kā arī nauda pastarpināti bija aizplūdusi uz firmām Ķīnā, Singapūrā un Taivānā, un iztērēta, lai nopirktu zemi no "LABA" vadītāja Raimonda Gaiļa.