Starp divām mūzikas pasaulēm - Zviedrijas lepnums Jona Nilsons

Jonas koncerts notiks 5. jūlijā Kongresu namā, bet meistarklase - dienu vēlāk Latvijas Radio 1. studijā. Ņemot vērā viņa patieso aizrautību it visā, ko viņš dara, noteikti vērts apmeklēt abus šos pasākumus.

Šovasar koncertu un festivālu man būs pamaz, jo strādāju pie jaunas mūzikas radīšanas. Turklāt gan solo darbībai, gan grupai "Dirty Loops". Tādēļ festivāls Rīgā būs viena no retajām koncertvietām šajā vasarā. Vēl uzspēlēšu Vācijā, piedalīšos arī dažos Kvinsija šovos (Jonas mentors - leģendārais mūziķis un producents Quincy Jones - red.piez.). Viens būs Parīzē, viens Monreālā un viens Londonā. Bet galvenais uzsvars tiešām būs uz jaunas mūzikas radīšanu, nevis koncertēšanu.

Viss ir nemitīgā attīstības stadijā, taču labs signāls ir mans jaunākais singls "Coffee Break". Taču ir arī diezgan orķestrāla mūzika, jo es tomēr nāku no klasiskās mūzikas vides. Divas dziesmas esmu ierakstījis kopā ar simfonisko orķestri. Tas ir ļoti skaisti. Manī vispār ir šīs divas puses - no vienas puses man patīk radīt patiešām skaistas kompozīcijas, bet no otras - enerģētiskus, grūvīgus skaņdarbus. Rīgā piedāvāšu abas puses.