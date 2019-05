Aizvadīts drifts vienā no bīstamākajām pasaules drifta konfigurācijām, Kehala trasē Igaunijā

Kehalas trases drifta konfigurācija, kuru organizatori dēvē par “Rollercoaster from hell”, pagājušogad piesaistīja visas drifta pasaules uzmanību ar to, ka šajā trasē braucēji ne tikai driftē, bet arī lido! Līdzīga trases specifika ir Japānā, bet tomēr pagājušajā gadā japāņi apgalvoja, ka "nē, tik augstu mēs nelecam". Kehalas trase ir bīstama, bet, ja pareizi tiek izbraukta, tad arī lēciens nav tik liels. Izvēloties pareizo trajektoriju, braucējs var neatraut riteņus no asfalta, bet braucot ar lielāku ātrumu, un mazliet nomainot trajektoriju, no zemes var atrauties pat visi četri riteņi.