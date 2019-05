"Vingruma" Ieva: masiere saka, ka mans augums ir citāds jau

Otrdien galva aizgāja savu ceļu, domās biju pieņēmusi lēmumu, ka vairāk jāpatrenē kājas, jo Elīna noteikti dos vingrinājumus rokām, presei utt. Ka Tevi divi deviņi, no kurienes tādi sapņi?! Tagad arī man ir viena vingrošana, kura man nepatika, bet ne jau tāpēc, ka slikta, bet tāpēc, ka es tizla un nevaru izpildīt kā vajag. Vēl trenere saka: skaties spogulī! Dieviņ, vēl arī to tizlumu redzēt spogulī! Traks var palikt. Nu tā nomocīju vingrošanu ar krampjiem stilbos, jo bija vingrinājumu kājām. Ko tā galva domāja, nezinu!

Ceturtdien ar gudru ziņu esmu laicīgi klubā, lai var iesildīties un te nu man ļauj izvēlēties kādu rīku lietosim. TRX, protams, mana atbilde. Šoreiz amerikāņu teiciens: be careful what you wish for ! ļoti vietā. Trenere Elīna iedeva kārtīgi “piepīpēt”gan presei, gan rokām, gan kājām. Tāda sajūta, ka mati nevingroja, viss pārējais bija kustībā. Ļoti labs treniņš, superīga slodze. Nogurums tāds, ka varēja iet gulēt jau dušā.