"Vingruma" Dāvis: pieaug azarts noskriet ar vien vairāk, pacelt ar vien smagākus svarus

Šonedēļ apmeklēju savu pirmo grupu nodarbību ar treneri Inesi un Helviju. Vispār esmu bēdīgs, ka to izmēģinu tikai vingruma maratona izskaņā. Bija ļoti forši. Es trāpīju uz spēka treniņu, trīs mēnešus aizvadījis trenažieru zālē gāju ar diez gan lielu pārliecību par sevi uz šo treniņu, bet rezultātā sajutos diez gan vājš.

Pāris reizes izpildīt spēka vingrinājumu kombinācijas bija tīri viegli, bet pēc pa visam neilga laika spēki sāka izbeigties, pie tam ļoti strauji – bija grūti turēt to intensīvo, nepārtraukto slodzi un mani muskuļi sāka atteikt viens pēc otra. Pa visam drīz jau bija jāņem vieglāks svars rokās, lai tiktu līdzi pārējiem.

Bet te bija tā foršā sajūta - kad spēki ir beigušies un priekšā vēl pāris vingrinājumi pirms skrienošā atelpas brīža, tas grupas efekts nostrādā un Tu atrodi kaut kur spēkus izvilkt līdz galam vingrinājumu! Bet tad nākamajā aplī spēki beidzās un grupas efekts vairs nelīdzēja 😊 Te tika ievingrināti tādi muskuļi kurus nebiju spējis ievingrināt ar trenažieriem vien, tāpēc man ir prieks par savu jaunatklājumu un to, ka šādas nodarbības Vingruma klubs piedāvā. Trenažieru zāles un šo nodarbību kombinācija varētu būt izcila savienība.

Jāpiebilst arī, ka šie grupu treniņi notiek 07:30 no rīta un tas vien bija liels pārbaudījums man, jo man tas nozīmēja līst ārā no gultas jau vēlākais 06:30. Tas negāja viegli, bet izdevās un iznākot no Vingruma kluba pēc treniņa ap 09:00 bija tāda forša sajūta, ka diena tikai sākas un ir laiks braukt meklēt lielisku brokastu vietu, lai sāktu atgūt zaudētos spēkus.