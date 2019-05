Jūps Bēvings un Baha svītas čellam “Jūras vārtu” jubilejā

Nīderlandes austrumos augušais Jūps jau bērnībā labprāt savu ikdienu pavadīja spēlēdams klavieres. Pieaugušo dzīve un sabiedrības vadības studijas viņa radošajai takai uz laiku lika mest līkumu. Pat tiktāl, ka vairākus gadus J. Bēvings pavadīja Amsterdamā, strādājot reklāmas industrijā. Par laimi pašam un iepriecinājumu miljoniem klausītāju mūziķa “neceļi” nav izrādījušies gari un Jūps Bēvings ir atgriezies un pilnībā nodevies tam, ko prot un mīl visvairāk – radīt un atskaņot minimālismā sakņotas, introvertas kompozīcijas, kas uzrunā daudzus jo daudzus. No Sidnejas operteātra līdz Elbas filharmonijai, no festivāla “Big Ears” Noksvilā, ASV līdz… “Jūras vārtiem” Ventspilī!

Joprojām grūti nosakāmā laikā (runā, ka starp 1717. un 1723. gadu), vietā un secībā J. S. Baha komponētās sešas svītas čellam nudien ir, iespējams, atpazīstamākie un spēlētākie skaņdarbi, kas līdz šim radīti instrumentam. Tiesa, tie savulaik komponēti vienam instrumentam un domas joprojām dalās, vai tas sākotnēji bijis čells, kādu to pazīstam… Trīssimt gadus vēlāk jaunais, bet jau godalgotais un viens no savas paaudzes ievērojamākajiem britu mūziķiem Pīters

“Šīs svītas ir čella repertuāra pamatu pamats. Es izaugu tās klausoties un spēlējot pats. Melotu, ja teiktu, ka neesmu pavadījis stundas nomodā, lauzot galvu – ko Bahs pats par šo teiktu?” par savu ambiciozo ieceri savulaik izteicies Gregsons. Uztraukumam nav bijis pamata, jo rezultāts ir brīnišķīgs. Tāds, kuru novērtē klausītāji ievērojamākajās pasaules koncertzālēs un profesionāļi redakcijās, skaņu ierakstu studijās un uzvalkos. Ierakstu “Recomposed by Peter Gregson: Bach – The Cello Suites” izdevniecība “Deutsche Grammophon” klajā laida pagājušā gada oktobrī.

“Tā vietā, lai par Baha mūziku domātu kā par divdimensiju gleznu, es svītas uztvēru kā skulptūru. Lai arī mākslas objekts ir viens un tas pats, to pagriežot un raugoties uz to no dažādiem leņķiem, izgaismojot to dažādos veidos, atklājas dažādas tekstūras, krīt dažādas ēnas,” darbu pie svītām čellam raksturo Pīters Gregsons. Par to, veroties no cita, otrreiz neatkārtojama skatu punkta varēs pārliecināties arī klausītāji 15. maija vakarā Ventspilī.