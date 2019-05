"Sonntags Legion" jauns singls un albuma atvēršanas svētki

Gaidot koncertu, grupa piedāvā jaunāko kopozīciju “In the Dark Outside My House”, kas tiek iekļauta šīs nedēļas Radio NABA Latvijas mūzikas topa jaunumu sarakstā.

Muzikālo apvienību “Sonntags Legion” veido mūziķi no vairākiem Latvijas neatkarīgās mūzikas scēnā zināmiem ansambļiem – “Soundarcade”, “S.I.L.S.”, “Inokentijs Mārpls”, “Tesa”, “Band versus Music”. “Sonntags Legion” skanējumā oriģināli apvieno psihedēlijas, postgrunge, folka un akadēmiskās kamermūzikas elementus. Grupas daiļradi raksturo gan trīsminūšu instrumentālas liriskas poēmas, gan vairāk nekā desmit minūšu garas “sačakarētas” simfonijas, kurās sprēgā un kauc ģitāras, virpuļo un skumji čīkst stīgu aranžijas, un skan dziedājumi par nemieru, sapņiem, atelpas un spēka meklējumiem. Savu debijas albumu "Acid Rain Will Eat Our Culture" izdeva 2010. gadā Naba Music/ Melo records" paspārnē, savukārt no gaidāmā albuma iepriekš tika izdoti divi singli “Schwarze Schlange Mahlte Mehl” un "Morgen, Übermorgen, Niemals".

Šobrīd plašākai sabiedrībai ir pieejams arī “Sonntags Legion” jaunākais singls no jaunā albuma.

“Sonntags Legion” albums “Gute Nacht In The Middle Of The Sea” būs pieejams vinila plates un CD komplektācijā. Ierakstu izdod “NABA Music/ Melo Records” kopā ar jauno mūzikas izdevniecību “Mier aim”, savukārt ASV tirgū albuma virzību veiks “Fluttery records”.