Tulkotāja Ieva Lešinska atklāti par savu dzīvi padomju spiegu ģimenē

Filmu studijā Mistrus Media veidotās dokumentālās filmas starptautiskās versijas nosaukums ir "My Father The Spy", un filmas pasaules pirmizrāde notiks Šefīldas dokumentālo filmu festivālā (Sheffield Doc/Fest), kas tiek uzskatīts par lielāko festivālu Lielbritānijā un trešo lielāko dokumentālā kino festivālu pasaulē.

"Spiegs, kurš mans tēvs" ("My Father The Spy")

“Sākot veidot šo filmu, tā sauktā “jaunā aukstā kara” notikumi tikai sāka pieņemties spēkā un filma par slavenāko aukstā kara dubultaģentu Imantu Lešinski un viņa ģimeni iemantoja jaunu nozīmi. Es esmu ļoti pateicīgs Ievas ģimenei par uzticēšanos un gandarīts, ka filmas pasaules pirmizrāde notiks šajā prestižajā kinofestivālā,” stāsta filmas producents un viens no režisoriem Gints Grūbe. “Filma ir personisks stāsts par vēsturiskiem aukstā kara spiegu pasaules notikumiem, par kuriem mēdz teikt, ka oficiāli pēc 30 gadiem it kā iespējams noskaidrot patiesību, taču slepeno dienestu pasaulē ir citādi noteikumi.”

“Es mīlu spiegu stāstus, un man vienmēr gribējies kādu uzfilmēt. Tāpēc ar lielu prieku noklausījos Ievas, visīstākā dubultaģenta meitas dzīvesstāstu. Cilvēks, kurš man to pastāstīja, ir mans draugs Gints, un šī saruna notika 2009. gadā. Pārējais, kā mēdz teikt, “jau ir vēsture”, vismaz es atļaujos šos desmit garos plānošanas un uzņemšanas gadus uzskatīt par gabaliņu no vēstures. Ievas dramatiskais stāsts mani paņēma savā varā jau no pirmā brīža, tomēr tajā netrūkst arī traģikomisku, pat absurdu un smieklīgu brīžu – laimīgā kārtā mūsu filmas varone nav zaudējusi savu brīnišķīgo humora izjūtu,” atzīst otrs filmas režisors un igauņu puses producents Jāks Kilmi.

Jāpiebilst, ka Ginta Grūbes un Jāka Kilmi filma izpelnījās starptautisku kinoprofesionāļu ievērību jau projekta stadijā, kad tās darba nosaukums bija Cilvēki no nekurienes / Men from Nowhere, - Austrumeiropas dokumentālo filmu projektu forumā East Doc Platform Prāgā, izturot 200 projektu konkurenci, iecere saņēma Čehijas televīzijas speciālbalvu kā viens no daudzsološākajiem topošajiem projektiem, bet 2018. gadā, jau montāžas stadijā, aptuveni 100 projektu konkurencē tika atlasīts fināla astotniekam dokumentālo filmu pēcapstrādes kursos Dok.incubator.