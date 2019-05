Ukrainas ebreju rakstnieces Irēnas Nemirovskas "Franču svīta" beidzot latviski

Rakstnieces darbs guva plašu atzinību 2000. gadu sākumā - sešdesmit divus gadus pēc viņas nāves Aušvices nāves nometnes gāzes kamerā. Kad atklāts manuskripts, kas tapis Otrā pasaules kara gados, Francijas literatūras kritiķi to raksturojuši kā "meistardarbu".

Dzimusi 1903. gadā Kijevā ebreju baņķiera ģimenē, Irēne ar ģimeni pēc Krievijas revolūcijas 1918. gadā bēga no valsts un gadu vēlāk apmetās Francijā. Jau 20. gados Nemirovska kļuva par populāru un kritiķu cildinātu rakstnieci. 1926. gadā viņa apprecējās ar Mišelu Epšteinu - no Krievijas emigrējušu biznesmeni. Pārim piedzima divas meitas. Sākoties karam, ģimene meklēja glābiņu nelielā Burgundijas ciemā. Izdevēji no ebreju rakstnieces novērsās, viņas darbus likumsakarīgi vairs nebija iespējams izdot. Tikai viens Parīzes izdevējs - Olbins Mišels - ik mēnesi turpināja sūtīt ģimenei naudu, arī pēc tam kad Irēne ar vīru jau bija deportēti. Irēni arestēja 1942. gadā, dažas dienas pēc grāmatas otrās daļas "Dolce" pabeigšanas. 17. augustā viņa jau bija mirusi.