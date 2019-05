"Mana sirds ir Latvijā!" Brazīlietis, kurš dzimtenes sauli iemainīja pret Latvijas ziemām

Dzīvojot Latvijā, Rosa ieniris šejienes valodā, kultūrā un pat politiskajā dzīvē, kļūstot par vienu no paneiropeiskās partijas "Volt" Latvijas nodaļas dibinātājiem. Uz šādu soli pamudinājusi globālā nosliekšanās populisma virzienā un vēlme iestāties pret to.

Ārzemniekiem nākas pielāgoties un iemācīties latviešu valodu. Latviešiem patīk, ja ārzemnieki runā latviski, jo tas parāda cieņu. Diemžēl latviešu valoda nav viegla. Jābūt ļoti disciplinētam, lai to iemācītos.

- Es saskatīju problēmas gan Latvijā, gan visur citur pasaulē. Populisma, Trampa un "Brexit" vilnis - tas ir ļoti biedējoši. Tas ir nopietni. Es domāju, ka mēs Latvijā neesam pret to imūni. Pašreizējie politiķi domā vecmodīgi. Viņu domāšana ir iesīkstējusi. To parāda "Brexit", to parāda Tramps. Viņi raugās atpakaļ uz 50. gadiem un domā, ka tas tik bija labs laiks. Jā, baltajiem vīriešiem tas bija brīnišķīgs. Bet ne minoritātēm un sievietēm. Es neesmu antikapitālists vai komunists, bet es uzskatu, ka valstij ir jārūpējas par cilvēkiem, īpaši mazaizsargātiem cilvēkiem.