"Lielajā dzintarā" austrumu mūzikas tīrradņi "Trio Mashrabiya"

Jēdziens mashrab sufītu dzejā tiek attiecināts uz vīnu un simboliski izmantots, lai aprakstītu dievišķās klātbūtnes skaistumu. Mashrabiya ir arī arābu arhitektūrai raksturīgs ornamentālais elements, kas sniedz patvērumu no karstās vasaras saules un ļauj mājās ieplūst spirdzinošai gaisa plūsmai no ielas. Tieši šādā karstā, Vidusjūrai raksturīgā vasarā dzima ansamblis “Trio Mashrabiya” – svaiga gaisa malks tradicionālās austrumu mūzikas pasaulē.

Izraēliešu flautistei Meirai Segalai jau no mazotnes bijusi interese tieši par pūšamajiem instrumentiem. Astoņpadsmit gadu vecumā, ceļojot pa Sīnāja tuksnesi, viņa iemīlēja niedres flautu – neju, ko mūziķe spēlēs arī “Lielajā dzintarā”. Meira Segala savu daiļradi raksturo kā dažādu mūzikas tradīciju ietekmes kombināciju. Īpaši tuva viņai klasiskā un sūfiju mūzika no Osmaņu impērijas, tautas mūzika no Centrālāzijas, kā arī mūzika no Ziemeļāfrikas. Kopā ar citiem pasaules mūzikas spīdekļiem Meira Segala uzstājusies dažādos mūzikas festivālos un koncertzālēs Eiropā, ASV, Kanādā, Indijā, Dienvidāfrikā un Vidējos austrumos.