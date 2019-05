Paula Jonasa komentāri pēc pirmā pjedestāla MXGP klasē

Naktī no sestdienas uz svētdienu trases teritorijā plosījās vētra, kas atstāja Mantovu peļķēm pārpildītu, raisot bažas kā komandās, tā dalībniekos un sacensību līdzjutējos. Jau MX2 brauciena laikā bija redzams, ka šī diena nebūs viegla - pēc tehniskām ķibelēm no sacensībām izstājās vairāki vadošie braucēji. Par laimi, Pauls 1. braucienā, gluži kā aizvadītajā sestdienas sacīkstē, izbraucot no starta taisnes ierindojās 5. vietā, pēcāk pakāpjoties uz 4. pozīciju, kurā atlēts pavadīja pirmās 10 minūtes no sacīkstes. Tuvojoties brauciena beigām, Paulam izdevās apsteigt vēl pāris konkurentus, kā rezultātā latvietis 1. braucienā finišēja 2. vietā.