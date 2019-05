Sākas Kannu filmu festivāls. Latvija pārstāvēta ar Kursieša "Oļegu"

Francijā 14. maijā sākas Kannu starptautiskais festivāls, kur Latvijas dalībai šogad vairāki svarīgi akcenti, un galvenais no tiem – Jura Kursieša spēlfilmas “Oļegs” pasaules pirmizrāde sadaļā “Director’s Fortnight”. Latvijas kinoprofesionāļi strādā arī programmā “Producers on the Move”, Kannu filmu tirgū un citos starptautiskos notikumos.