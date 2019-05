Laimē biļetes uz "Bon Jovi" koncertu!

Jau pavisam drīz amerikāņu rokmūzikas leģenda "Bon Jovi" uzstāsies ar vērienīgu koncertu Tallinā. Tik labi zināmās dziesmas, kā "Livin' on a Prayer", "It's My Life", "You Give Love a Bad Name" un arī jaunā albuma hiti, piepildīs Tallinas estrādi. Tev ir iespēja būt skatītāju vidū!