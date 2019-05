ASV 97 gadu vecumā mirusi aktrise un dziedātāja Dorisa Deja

Viņas jautrais kontralts, blondie mati un mirdzošais smaids ļāva Dejai nokļūt slavas zenītā ar tādām filmām kā "Pillow Talk" and "That Touch of Mink", kā arī dziesmām, piemēram, Alfrēda Hičkoka filmā "The Man Who Knew Too Much" dzirdamo "Whatever Will Be, Will Be (Que Sera, Sera)". Kopumā aktrise piedalījusies gandrīz 40 filmās.