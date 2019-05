Izmaksās € 40 000 morālā kaitējuma kompensāciju par bērna zaudējumu

Augstākās tiesas (AT) Civillietu departaments ir atteicies ierosināt kasācijas tiesvedību lietā par morālā kaitējuma atlīdzības un zaudējumu piedziņu no SIA "Ziemeļkurzemes reģionālā slimnīca" saistībā ar bērna nāvi 2007.gada martā pēc neatbilstoša nātrija hlorīda šķīduma ievadīšanas, pavēstīja AT pārstāve Baiba Kataja.