Rihards Marenis: Mēs jokojam, ka vakariņās ēdam baložu kājiņas

"To ko vajadzēja izdarīt aizsardzībā, to izdarīju - dabūju ripu ārā no zonas. Pirmajā spēlē nopelnīju noraidījumu, ielaidām golu. Misēklītis. To var novelt uz to, ka nebiju daudz skrējis, pēc ilgākas pauzītes izlaida laukumā un gribēju būt agresīvs, atņemt ripu, bet pretiniekam nedaudz iebāzu nūju kājās. Kopumā jau ir normāli," par savu līdzšinējo veikumu pasaules čempionātā TVNET pastāstīja Marenis.