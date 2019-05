Amerika ienākumi no ātro kredītu kompānijām pērn sasnieguši € 315 000

No ātro kredītu uzņēmuma AS "4finance" Ameriks procentos pērn guvis 35 267 eiro lielu peļņu, bet no AS "Mogo" - 279 782 eiro. Gadu iepriekš politiķa ienākumi no šīm kompānijām bija 235 000 eiro, savukārt 2016. gadā - 200 000 eiro.