Porziņģa aizstāvji dalās ar saviem jaunības piedzīvojumiem, aizsākot kustību #esarī

Porziņģa sakarā iesaku atrakciju - paģenerēt pašiem ziņu virsrakstus par to, kas sadarīts agrīnā jaunībā no 17-23. Viens no maniem paša favorītiem būtu "Žetonu vakarā džinsu vestē uz bruģa pie kluba "Slepenais eksperiments" cīnās ar zemessargiem." #esarī