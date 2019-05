No ogļu kravām atbrīvotās ostas teritorijas Andrejsalā un Eksportostā turpmāk izmantos pilsētas vajadzībām

Kopš šī gada 10. marta, kad no Eksportostas teritorijas pilsētas centrā tika aizvesta pēdējā ogļu krava, visas Rīgas ostas ogļu pārkraušanas operācijas notiek tikai Krievusalas termināļos Daugavas kreisajā krastā videi draudzīgā veidā. Lielākais investīciju projekts ostas attīstības vēsturē - “Infrastruktūras attīstība Krievu salā ostas aktivitāšu pārcelšanai no pilsētas centra”, Rīgai un tās iedzīvotājiem nozīmē ne tikai no ogļu putekļiem brīvu gaisu, bet arī jaunas, pieejamas teritorijas pilsētvides attīstībai.