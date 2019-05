RIXC Mākslas un zinātnes festivālā šogad atmaskos “zaļo”

Festivāla ietvaros norisināsies ikgadējā starptautiskā mākslas un zinātnes konference Open Fields 2019: “Zaļš / Atmaskots - dabiski mākslīgais intelekts”, kuras mērķis ir “atmaskot zaļo”, “ekosistemātiski” no jauna savienot “posthumānos stāvokļus”, atklāt un atšifrēt “dabiski mākslīgo intelektu”. RIXC festivāla konference ik gadu pulcē vairāk nekā 100 starptautisku dalībnieku - neatkarīgu mākslinieku un akadēmisko pētnieku no 60 universitātēm un 30 pasaules valstīm.

Zaļā krāsa simboliski tiek saistīta ar visu dabisko, tādēļ to bieži izmanto, lai pārmērīgi kompensētu to, ko cilvēce ir zaudējusi. Zaļā ir visantropocentriskākā no visām krāsām, tai piemīt nenoteiktība, ko veido tai vienlaikus piemītošais dabiskums un mākslīgums. Vai mums ir kontrole pār “zaļo”? Neskatoties uz visumā pozitīvajām nozīmēm, arvien biežāk zaļš tiek nekritiski fetišizēts un tehnoloģiski romantizēts, tādēļ valda nepieciešamība pēc sistemātiskas biopolitikas, kas kritiski aplūkotu arvien pieaugošās tehnoloģiskās manipulācijas ar dzīvības sistēmām, ekoloģiju un biosfēru kopumā.