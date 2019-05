Rakstniece Nora Ikstena pēc šķiršanās no vīra bijusi tuvu nāvei

“Mans fiziskais ķermenis atteicās dzīvot. Tai brīdī sapratu, ka tie vairs joki. [..] Manas smadzenes deva manam fiziskajam ķermenim impulsus nedzīvot. Protams, arī tas, ka tādā brīdi tu meklē risinājumu atkarībās. Liekas, ka tās tev palīdzēs izvilkties no purva, bet tās tikai grūž vēl dziļāk. Tad, kad organisms dabū emocionālu triecienu, aktivizējas tādas kaites, kuras būtu gadu gadiem sēdējušas un klusējušas, un nosit no kājām. Manas analīzes bija tādas, kas būtībā nebija savienojamas ar dzīvošanu. Taču kopīgiem spēkiem mēs tomēr tikām ar to galā,” žurnālam pastāstīja Ikstena.