Ja Rīgai tomēr būtu savs metro

Izstāde nav par to, kā būtu, ja būtu. Drīzāk tas ir ceļojums laikā un telpā, vizualizējot metro ideju no tās tapšanai līdz norietam. Ar metro saistītās dokumentālās liecības un artefakti ir tik pārsteidzoši, ka to apskatīšana laikmetīgā kontekstā šķietami svārstās starp Rīgas metro vēsturisko realitāti un tā urbāni mītisko tēlu.