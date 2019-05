19 dziesmas, kas pārstāvējušas Latviju Eirovīzijā

1. Brainstorm "My Star", 2000

2. Arnis Mednis "Too Much", 2001

3. Marie N "I Wanna", 2002

4. F.L.Y. "Hello from Mars", 2003

5. Fomins un Kleins "Dziesma par laimi", 2004

6. Valters un Kaža "The War is not Over", 2005

7. Cosmos "I Hear Your Heart", 2006

8. Bonaparti.lv "Questa Nota", 2007

9. Pirates Of The Sea "Wolves of the Sea", 2008

10. Intars Busulis "Probka" (Пробка), 2009

11. Aisha "What For?", 2010

12. Musiqq "Angel in Disguise", 2011

13. Anmary "Beautiful Song", 2012

14. PeR "Here We Go", 2013

15. Aarzemnieki "Cake To Bake", 2014

16. Aminata "Love Injected", 2015

17. Justs "Heartbeat", 2016

18. Triana Park "Line", 2017

19. Laura Rizzotto "Funny Girl", 2018

Šogad Latviju pārstāv grupa "Carousel" ar dziesmu "That Night"

Atgādinām, ka no pirmā pusfināla dalībniekeim finālā iekļuva Austrālija, Baltkrievija, Čehija, Grieķija, Igaunija, Islande, Kipra, Sanmarīno, Serbija un Slovēnija. Igauniju šīgada Eirovīzijā pārstāv Zviedrijas dziedātājs Viktors Krons ar dziesmu "Storm".

Pirmajā pusfinālā tika atsijātas Beļģija, Gruzija, Melnkalne, Polija, Portugāle, Somija un Ungārija.

Otrais pusfināls notiks ceturtdienas vakarā, un Latviju tajā pārstāvēs grupa "Carousel" ar dziesmu "That Night".

Pašmāju mūziķi sacentīsies ar māksliniekiem no Armēnijas, Īrijas, Moldovas, Šveices, Rumānijas, Dānijas, Zviedrijas, Austrijas, Horvātijas, Maltas, Lietuvas, Krievijas, Albānijas, Norvēģijas, Nīderlandes, Ziemeļmaķedonijas un Azerbaidžānas.

Konkursa fināls notiks sestdien, 18.maijā. Tajā piedalīsies abos pusfinālos izraudzītās 20 valstis, kā arī šīgada konkursa rīkotāja Izraēla un Eirovīzijas tā sauktais "Lielais piecnieks" – Lielbritānija, Francija, Itālija, Spānija un Vācija.