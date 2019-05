Pūļa finansējuma platforma EstateGuru ir pierādījusi, ka ātrs, elastīgs un profesionāls finansējums ir aktuāls abām šīm auditorijām, publicējot projektu sadarbībā ar vienu no vadošajiem Igaunijas nekustamo īpašumu attīstītājiem Endover .

“Klausson Candy Factory” ir Endover jaunākais attīstības projekts, kurā plānots 100 gadu vecu fabrikas ēku pārvērst mūsdienīgā dzīves vidē ar plašiem lofta tipa dzīvokļiem un skandināvu tipa dizainu. No nekustamo īpašumu tirgus viedokļa, projekts atrodas vienā no vispieprasītākajiem un prestižākajiem Tallinas rajoniem – Jahu ielā 5, Kalamaja rajonā, tieši pie pilsētas centra robežas un netālu no jūras piekrastes radošajiem kvartāliem.