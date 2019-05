jo to, ka Latviešu sievietes ir stipras, esmu patiešām ievērojusi. Viņas ir spējīgas pārvarēt dažāda veida aizspriedumus un šķēršļus.

Žurnālists man jautāja, kā es to izskaidroju, no kā tas Latvijas sievietes spēks nāk? Jā, ja man tā īstā recepte būtu, es būtu bagāta," sākot savu runu forumā "Līdere", smejas Vaira Vīķe - Freiberga.

Sievām nebija citas izvēles, kā būt stiprām, lai savus bērnus varētu izaudzināt un dzimta varētu turpināties. Jā, tā ir nežēlīga, darviniska atlase, kas notikusi mūsu tautā. Tie, kas stipri nebija no abiem dzimumiem - tos mēs pazaudējām.

Viņu starpā varēja būt Šekspīri un Šopēni un dažādi ģēniji. Ar to mums ir jādzīvo un jāsamierinās. Man jau kopš bērnības likās, ka mums ir jādzīvo pilnasinīga dzīve, jo daudziem no mūsu dzimtas šāda izdevība nebija lemta.

No kā tad rodas stiprums?

Ja padzird par manu agro dzīvesveidu - jā, tas ir bijis raibs līkloču ceļš, tad saka, ka tāpēc esot stipra. Es tad saku - es būtu bijusi apmierināta ar mazāku stiprumu un mazliet mazāk to pārbaudījumu. Bet nav jau mums tās izvēles. Kāds liktenis ir lemts, ar tādu ir jādzīvo."

Un tad Vaira Vīķe Freiberga padalās ar foruma klausītājām savā pieredzē par to, kas īsti ir stipri spēka avoti!

Tas spēks, kas ir atmodināms, guļ dziļi un slēpjas no apkārtnes trokšņiem, ikdienas raizēm un sīkumiem. Spēks atmostas klusumā, vientulībā pie dabas.

Viņš atmostas, arī koncentrējoties uz kaut ko - spēlējot mūzikas instrumentu, staigājot dabā, darot rokdarbus, priecājoties par savām puķītēm. Spējot koncentrēties ar visu savu uzmanību uz to, ko tajā brīdī dari.

2. Otrais spēka avots nāk no citiem. Svarīgākais likums ir - lūdziet un jums tiks dots!

Mums latviešiem bieži tiek mācīts, ka prasīt palīdzību no citiem ir kauns. Tu mirsti vai nost un tu neprasīsi palīdzību. Man ir žēl, ja kāds tā ir mācīts, jo dzīvē pienāk brīdis, kad ir jāprasa palīdzība.

3. Trešo lietu ir visgrūtāk izskaidrot. Tā ir tā, ko varētu saukt par palīdzību no augstākiem spēkiem. Tie, kas nav dievticīgi vai reliģiozi, tiem to visgrūtāk ir saprast.

Bet es ieteiktu nopietni padomāt par to, vai tad jūs būtu spējīgi pasauli radīt? Vai būtu spējīgi izprast Visumu savā plašumā un sarežģītībā?

Vai tiešām nevarat pieņemt, ka kaut kur pasaulē kaut kas valda ļoti sarežģīts un ļoti spēcīgs, kas dīvainā kārtā var nākt jums palīgā ar vienu nosacījumu - ja jums pašiem ir galvā skaidra iztēle un priekšstats par to, ko jūs vēlaties. Tas prasa gatavību dotajā brīdī formulēt, ko es gribu dzīvē sasniegt.

Tad to domu, kad tā ir skaidra, paturiet sirdī un ļaujiet kā balonam aizlidot Visumā. Savā prātā atstāj to, ka tu to tagad nodod Visuma rokās. Tu esi gatavs būt par darbarīku Visuma rokās, lai paveiktu, kas būtu tev patīkams un citiem derīgs. Un brīnumainā kārtā redzēsi, ka daudz kas šķirsies un vērsies. Bet svarīgi arī neaizmirst, ka viss, kas ir sasniegts, ir prasījis treniņu, pūles un darbu.