Vai esi gatavs par māla šķīvi maksāt 10 000 un vairāk?

Kādreiz ne pārāk novērtētā, bet tomēr katra kārtīga latvieša sirdij kaut kur tuvā un saprotamā Latvijas keramika mākslas tirgū ir ieguvusi jaunu elpu un interesi. To veicinājusi atsevišķu kolekcionāru interese un darbu augstā kvalitāte.

TVNET stāsta Aigars Grīnbergs. "Latvijas keramika jau pagājušā gadsimta 20. un 30. gados Eiropā bija augsti novērtēta, latviešu mākslinieki Romāns Suta un Vilis Vasariņš savulaik ieguva augstākos novērtējumus starptautiskajās izstādēs Parīzē. Šoreiz izsolē nonācis Kuzņecova fabrikā darināts keramikas šķīvis "Krievu kāzas", kolekcionāru vidū šķīvis jau izraisījis ažiotāžu un gaidāma sīva cīņa par iespēju to iegūt savā īpašumā."

"Mākslas kolekcionāru vidū šobrīd vispieprasītākie ir latviešu autoru 20. gadsimta 20. un 30. gadu darbi, kas radīti modernisma stilā, šiem darbiem nonākot izsolē cenas kāpums nav pat prognozējams, bieži vien pārspējot visas īpašnieka cerības. Tāpat pēdējos gados novērota liela interese par Latvijā 20. gadsimta 20. gadu pirmajā pusē radītajiem porcelāna izstrādājumiem no Kuzņecova un Jessen fabrikām, un it īpaši no Baltars un Burtnieka darbnīcām.