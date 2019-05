Linkaits: "Latvijas dzelzceļa" padome varētu lemt par izmaiņām kompānijas valdē

"Padomei tika iesniegta visa nepieciešamā informācija. Cik es zinu, padome ir sanākusi uz sēdēm, kā arī ir izprasīta informācija no valdes locekļiem. Padome strādā un tagad tās kompetencē ir pieņemt izsvērtu lēmumu," teica Linkaits, norādot, ka padome par valdes nomaiņu varētu lemt maija divdesmitajos datumos.

Tāpat Linkaits izteica cerību, ka "Latvijas dzelzceļa" padome pieņems atbilstošu lēmumu. "Es savu viedokli esmu pateicis. Ņemot vērā to informāciju, kas ir manā rīcībā, tur vienkārši nevarēja būt citu variantu. Tālākais tiešām ir padomes rokās. Es ticu, ka padome pieņems atbilstošu lēmumu," viņš sacīja, piebilstot, ka Latvijā ir demokrātija un uzņēmuma padome var lemt arī savādāk, nekā uzskata ministrs.

"Padomi esmu saņēmis mantojumā - tā sastāv no trim cilvēkiem, no kuriem divi kaut kādā mērā ir saistīti ar Satiksmes ministriju, bet viens ir neatkarīgais padomes loceklis. Es būtu gribējis redzēt padomē vairāk neatkarīgus cilvēkus, jo tiem padomes locekļiem, kuri ir saistīti ar Satiksmes ministriju, ir duāla situācija - vienalga kādu lēmumu viņi pieņems, uz viņiem greizi skatīsies, vai tur tomēr nebija kaut kāda ietekme vienā vai otrā virzienā. Tāpēc es atbalstu, ka visās valsts kapitālsabiedrībās aizvien vairāk mēs liekam neatkarīgos padomes locekļus, kas var lietu lemt pēc būtības, neatkarīgi no dažādām interesēm," sacīja ministrs.