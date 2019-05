Bērnu problēmu risināšanai paredzētā nauda izmantota ierēdņu prēmijām

Izstrādājot 2018.gada valsts budžetu, LM prioritārā pasākuma "Sociāla rakstura institūcijām kapacitātes stiprināšanai un sociālām programmām bērnu tiesību aizsardzības jomās un ar šiem pasākumiem saistīto IT sistēmu pielāgošanai" ietvaros tika papildus piešķirti 619 000 eiro, lai "sekmētu bērnu adopcijas un ārpusģimenes aprūpes pakalpojumu uzlabošanu". Kā atzīmē VK, tos bija plānots izlietot piemaksām par papildu darbu pasākumā iesaistītajiem darbiniekiem ministrijā un VBTAI.

VK revīzijā secinājusi, ka sākotnēji plānotajām piemaksām par papildu darbu ir izlietoti tikai 6,6% no piešķirtā finansējuma. Lielākoties nauda ir izlietota dažādu atlīdzības veidu izmaksām darbiniekiem no 13 ministrijas struktūrvienībām, tai skaitā Ministra biroja, Valsts sekretāra biroja, finanšu vadības, struktūrfondu un personāla departamenta darbiniekiem, no kuriem lielākā daļa nav iesaistīti adopcijas un ārpusģimenes aprūpes jomas politikas veidošanā un īstenošanā.