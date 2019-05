"Skaņu mežā" – grupas "Swans" līderis Maikls Džirā

Biļetes iespējams iegādāties „Biļešu Servisa” kasēs, kā arīwww.bilesuserviss.lv. Pirmos simts festivāla abonementus iespējams iegādāties par 22 eiro.

Maikls Džirā (1954) ir amerikāņu mūziķis, ierakstu producents un rakstnieks, kas 1982. gadā dibināja ievērojamo eksperimentālā roka grupu "Swans", ko medijs The Guardian savulaik nodēvējis par skaļāko un smagāko grupu pasaulē. Grupa ir piedzīvojusi virkni dažādu sastāvu - tās nesenākās inkarnācijas darbību Džirā pārtraucis 2017. gadā un nu jau atkal sola grupu atdzīvināt jaunā sastāvā. Topošajai "Swans" versijai Džirā jau ir uzrakstījis vairumu dziesmu, un līdzās lojālai publikai jau pazīstamiem skaņdarbiem tās izpildīs arī šajā solo koncertā. Tas ir iederīgi, jo kopš "Swans" sākotnējās izjukšanas 1997. gadā Džirā visu savu muzikālo projektu skaņdarbus rakstījis, vienatnē dziedot un spēlējot ģitāru – viņa solo koncerti ir iespēja šīs dziesmas iepazīt to sākotnējās versijās, kas reizēm krasi atšķiras no "Swans" vai "Angels of Light" albumos dzirdamā.

Līdzīgi kā Džirā solo ieraksti (piemēram „I’m Singing To You from My Room” un „Solo Recordings at Home”), arī viņa solo koncerti no "Swans" daiļrades - it īpaši nesenās – atšķiras, galvenokārt, ar to, ka tie ir balstīti dziesmās, nevis abstraktrākās instrumentālās atkāpēs. Šī arī būs nozīmīgākā koncerta atšķirība no 2011. gadā notikušās "Swans" viesošanās Rīgā. Džirā solo mūzika ir repetitīva un hipnotiska, taču brīžiem arī neparedzama, izceļot savdabīgus, avangarda popmūzikai radniecīgus elementus pat tādos žanros kā folks, katrī un blūzs. Skaļuma izpratnē Džirā solo koncerti nobāl "Swans" radikāli skaļo priekšnesumu priekšā, taču arī par klusiem šos koncertus noteikti nevar nosaukt – pats Džirā tos savulaik raksturojis sekojoši: „Tiem ir pilnaskaņa. Nevarētu arī teikt, ka gluži čukstu, kad dziedu. Iedomājieties blūza dziedātāju Hownlin’ Wolf, uzstājoties Bēlas Bartoka pavadījumā.”

Atslēga "Swans" ilgajai pastāvēšanai ir spēja rotaļāties ar muzikālo formu, nezaudējot raksturu un saturisko līniju, kas sakņojas Džirā spēcīgajā un harizmātiskajā personībā. Savā 15 gadu ilgajā pirmajā pastāvēšanas posmā grupa piedzīvoja pamatīgu transformāciju. Tā sāka ar skarbu un mehānisku protoindustriālo roku, kas pārtapa bagātīgās muzikālās tekstūrās un maigās akustiskās dziesmās. Viņu galējais muzikālais vēstījums realizējās vairāk nekā divas stundas garajā albumā "Soundtracks for the Blind", kurā apvienojās visi iepriekšminētie elementi. Pēc 1999. gada, kad "Swans" tika „pārtraukti”, Džirā vadīja projektu "Angels of Light". Līdzās muzicēšanai viņš laiku atlicināja arī rakstniecībai, mūzikas producēšanai un publicēšanai izdevniecībā "Young God Records". Džirā ir producējis ierakstus tādiem talantiem kā Devendra Banharts (Devendra Banhart), Līsa Džermano (Lisa Germano), Akron/Family, Larkina Grima (Larkin Grimm) un Džeimss Blekšovs (James Blackshaw).