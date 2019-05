Pieejams ierobežots skaits papildu biļešu uz Eda Šīrana koncertu

Jāuzsver, ka 12.jūlijā Lucavsalā koncerta jēdziens tiks paplašināts līdz īsta festivāla robežām, jo vēl pirms Eda Šīrana uzstāsies talantīgais britu dziesminieks Džeimss Bejs (Hold Back the River, Let It Go, Scars, If You Ever Want To Be In Love, Best Fake Smile) un zviedru popsensācija Zāra Lāšone (Symphony, Lush Life, Uncover, Never Forget You, Ain't My Fault, I Would Like, So Good, This One's for You, Ruin My Life). Iespējams, ka viņiem pievienosies vēl kāds mūziķis vai grupa, taču tas kļūs zināms tuvāk koncerta dienai.