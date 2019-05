EK prezidenta amata kandidātiem atšķiras viedokļi klimata, nodokļu un ekstrēmisma jautājumos

Šīs ir vienīgās debates pirms šomēnes gaidāmajām Eiropas Parlamenta (EP) vēlēšanām, kurās piedalījās visi seši Eiropas partiju izvirzītie EK prezidenta amata kandidāti - Niko Kijē no Eiropas Kreiso spēku partijas, Ska Kellere no Eiropas Zaļo partijas, Jans Zahradils no Eiropas Konservatīvo un reformistu alianses, Margrēte Vestagere no Eiropas Liberāļu un demokrātu apvienības, Manfrēds Vēbers no Eiropas Tautas partija un Franss Timmermanss, kurš ir sociālistu vadošais kandidāts EP vēlēšanās.