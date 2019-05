Riherts saņem sodu par aizvainojošu un nepieklājīgu vārdu lietošanu

Indrāns dzelteno kartīti apzināti nopelnījis 8.maija virslīgas mačā pret "Ventspili", to izdarot 78.minūtē, turklāt uzreiz pēc tam viņš tika nomainīts. Šī spēle noslēdzās ar neizšķirtu 1:1.

Par šādu rīcību LFF DK piespriedusi vienam no "Jelgavas" līderiem divu maču diskvalifikāciju un 140 eiro naudas sodu. Līdz ar to Indrāns, kurš starpsezonā pārnāca no RFS, nevarēs piedalīties spēlēs pret "Liepāju" un Jūrmalas "Spartaku".