Uldis Bērziņš: Bibliotēka ir iespēja, ne rezultāts

“Aiz katra zāles cera un aiz katra bites spārna ir milzums puspiejamas vai nepieejamas informācijas. Reizēm mēs par šo to pietiekami ieinteresējamies, lai mēģinātu izprast,” video stāstā, kas publicēts projekta mājas lapā, Uldis Bērziņš vērš uzmanību uz literatūru kā uz būtisku daļu no kaut kā lielāka – no eksistences, no esības, no dieva radītā brīnuma.