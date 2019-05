Ciklā "Jūrmala Jazz" - Kjara Pankaldi un Derila Hola kvartets

K. Pankaldi otrais albums “I Walk A Little Faster” ar Sairusu Čestnatu pie klavierēm, Džonu Vēberu pie basa un Džo Fārnsvortu pie bungām saņēmis žurnāla “Jazz Critique” balvu kā “2015. gada labākais vokālais džeza albums”. Savukārt skaņdarbā “What Is There To Say” (“Challenge Records International”) piedalās leģendārais pianists Kērks Laitsejs un basists Derils Hols, ar kuru tiksimies arī koncertā Jūrmalā.