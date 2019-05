Ķengaragā aiztur vīrieti, kurš mazu meiteņu acu priekšā aiztiek savu dzimumlocekli

9. maijā Valsts policijas Rīgas Ķengaraga iecirknī tika saņemta informācija no vairāku bērnu vecākiem par to, ka todien tramvajā, kas ved uz Ķengaragu, kāds vīrietis trīs mazgadīgu meiteņu klātbūtnē esot atkailinājis savu dzimumlocekli un to aizticis. Meitenes ļoti nobijušās un par notikušo mājās pastāstījušas saviem vecākiem.