Zviedrijas hokeja apskatnieks: Latvija mums vienmēr bijusi biedējoša pretiniece

"Latvijas izlase Zviedrijas komandai vienmēr bijusi viena no biedējošākajām pretiniecēm. "Domāju, tas ir saistīts ar smago darbu un latviešu hokeja mentalitāti," sarunā ar TVNET pauda Eks. "Tai ir arī lielisks līdzjutēju atbalsts. Līdzjutēji vienmēr bijuši vieni no skaļākajiem un kaislīgākajiem savas valsts izlases atbalstītājiem. To es atceros jau kopš sava pirmā pasaules čempionāta 2001. gadā Ķelnē. Līdzjutēji ir daļa no komandas panākumiem."