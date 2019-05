Apvienības “ZeMe” izdod pirmo albumu “Visuma vizošā tumsa” Latvijā un Vācijā

“Visuma vizošā tumsa” ir dueta debijas albums, kurā iekļauti 10 orģinālskaņdarbi un tautas melodiju aranžijas. Tā skanējumu sniedz gan elektriskās, gan akustiskās kokles, kā arī elektronikas skaņas, kas ir filigrāni veidotas no dažādu sadzīves priekšmetu skaņām, un to visu papildinājis mūziķu sena drauga Toma Poiša kontrabasa solo.

““Visuma vizošā tumsa” vēsta par saikni starp divām pasaulēm - starp mūsdienīgo un tradicionālo, starp mieru un trakulību, starp trauslo un nesatricināmo, starp nopietnību un rotaļīgumu, kas ir poētisks, reizē filozofisks dzīves tvērums. No vienas puses vari vērties naksnīgajās debesīs, kuras pilnas zvaigznēm un samulst no tā, cik nakts var būt gaiša, no otras puses, neieskatoties pats savas tumsas dzīlēs, nevari to kliedēt. Tie arī ir tie “Saules grieži” un dzīves deja, kas ietver kā prieku par pirmajiem pavasara ziediem, tā rudens drēgnos miglas vālus,” kokles pavēlniece Laima Jansone atklāj albuma būtības kodolu.