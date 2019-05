Piemērotākie dekori katrai zodiaka zīmei

Emocionālie un jūtīgie Vēži ir īsti mājās sēdētāji, kas tiecas pēc absolūta komforta mājās. Papildini savu mājokli ar ierāmētiem ģimenes vai draugu fotogrāfijām. Savukārt no krāsām izvēlies neitrālas krāsas ar zilās krāsas piesitienu.

Drāmas karalienēm un karaļiem Lauvām ir nepieciešama vieta, kas atspoguļos to unikalitāti, personīgo stilu, bet interjers būs pēc iespējas izteiksmīgāks. Šīs zīmes pārstāvjiem piestāvēs zelta, konjaka krāsas dekori un dzīvnieku ādas motīvi.

Sabiedriskajiem un pļāpīgajiem Svariem vislabāk patīk uzņemt savās mājās visu savu draugu loku. Svari mīl balansu un simetriju, tāpēc šīs zīmes pārstāvjiem katrs mājokļa stūris ir rūpīgi pārdomāts. No dekoriem šīs zīmes pārstāvjiem piestāvēs zaļo un pelēko toņu kombinācijas, piemēram, pelēki lampu abažūri un zaļi paklāji.

Enerģiskajiem un sabiedriskajiem Strēlniekiem piestāv mazliet eklektisks un māksliniecisks dizains. Šīs zīmes pārstāvji mīl iegrimt domās, filozofēt un meklēt dzīves īsto jēgu savā domu mudžeklī. Arī dekoru izvēlē lūko pēc tādiem priekšmetiem, kuros ir jaušamas šīs īpašības. Kombinē zaļo ar maigi rozā, piemēram, zaļai gultasveļai piemeklē rozīgus spilvenus vai izvēlies tumši zaļus aizkarus ar mazliet rozīgiem dienas aizkariem. No dekoriem ir vērts izvēlēties kādu drosmīgu mākslas darbu ar dziļāku nozīmi.

Šīs zīmes pārstāvji mīl klasiskas vērtības un ir pazīstami ar to disciplinētību un nopietno ārieni. Šiem cilvēkiem parasti ir tradicionālā stilā iekārtoti mājokļi, kas lieliski atspoguļo to personību. Mežāži ir tie cilvēki, kas savā mājoklī izkārto antīkas mēbeles un gleznas, tādējādi izceļot mājas tradicionālo estētiku. No dekoriem Mežāžiem piestāvēs marmora sīkumi, balti un neitrāli toņi, kas mājas iekārtojumu drastiski neizmainīs.