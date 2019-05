Koalīcija pirmdien uzklausīs Bordāna ziņojumu par Kalnmeiera atbilstību amatam

Pēc Sabajeva teiktā, respektējot tiesu varas neatkarību, Ministru prezidents atturas no komentāru sniegšanas par tieslietu ministra paziņojumu attiecībā uz ģenerālprokuroru Kalnmeieru.

Kalnmeiers, Bordāna ieskatā, nespēj nodrošināt efektīvu prokuratūras darbu, kvalitatīvu kontroli un uzraudzību pār padoto prokuroru darbu, kā arī nespēj to organizēt un vadīt tā, lai prokuratūra iespējami ātri varētu pārņemt savā darbā starptautiski atzīto labo praksi.

Saeima ģenerālprokuroru no amata var atlaist, ja Augstākās tiesas priekšsēdētāja īpaši pilnvarots Augstākās tiesas tiesnesis, veicot pārbaudi, konstatējis kādu no likumā minētajiem atlaišanas pamatiem un par to atzinumu devis Augstākās tiesas Plēnums.