Ēnu ekonomika pieaug, neraugoties uz dažādiem pasākumiem tās apkarošanai

Ministrija uzsver, ka virkne pasākumu, kas paredzēti ēnu ekonomikas ierobežošanas plānā, ir stājušies spēkā vien pagājušajā gadā vai vēl tiks ieviesti tuvākajos gados, tāpēc to rezultātu varēs vērtēt, raugoties uz 2019., 2020. un turpmāko gadu rezultātiem.

“To darbība sekmēs gan ēnu ekonomikas samazinājumu, gan mazinās iespējas izvairīties no nodokļu nomaksas. Skaidras naudas lietojuma ierobežojumi, darījumu aizdomīgu pazīmju papildināšana, taksometru nozares regulējuma pilnveidojumi, elektroniskās darba laika uzskaites sistēmas paplašināšana būvniecības jomā, azartspēļu uzraudzības pilnveidošana un citas pieņemtās tiesību normas sniegs būtisku ietekmi noteiktu nozaru darbības caurskatāmības veicināšanā un nodokļu nomaksā,” norādīja Ministrija.

Kredītiestāžu sniegtā informācija par klientu kontu apgrozījumu virs 15 000 eiro sākta izmantot, tikai sākot no šā gada. Savukārt, izskatīšanā ir virkne rosinātu tiesību normu grozījumu pievienotās vērtības nodokļa administrēšanas pilnveidošanai, skaidras naudas deklarēšanai uz valsts iekšējām robežām, apsardzes nozares regulējuma pilnveidošanai, kā arī citas būtiskas iniciatīvas.

Pēc profesora Šneidera pētījuma datiem ēnu ekonomikas īpatsvars Latvijā 2017. gadā bija 21,3% no IKP, kas bija par 1,6% mazāk nekā 2016. gadā. Lai veiktu salīdzinošu novērtējumu par ēnu ekonomikas apjomu Latvijā 2018. gadā, Finanšu ministrija vērtēs arī profesora Šneidera pētījuma rezultātus, kuri pašlaik vēl nav publiskoti.

Tikām Ekonomikas ministrija portālam TVNET atbildēja, ka 2018.gadā Latvijā bija ļoti strauja ekonomikas izaugsme, sasniedzot 4,8%. To lielā mērā ietekmēja izaugsme būvniecības sektorā (1,44 procentpunkti no kopējās IKP izaugsmes) un komercpakalpojumos (1,35 procentpunkti no kopējās IKP izaugsmes). Darba algu pieaugums par 7-8% veicināja privātā patēriņa pieaugumu, kas secīgi atspoguļojas mazumtirdzniecības un pakalpojumu rādītājos.