TOP lietas, ko neaizmirst ielikt rokas bagāžā

Daudziem ceļotājiem bieži vien ir šaubas par to, ko atļauts pārvadāt rokas bagāžā. To vidū ir skūšanās piederumi, pārtika, e-cigaretes un matu fēni. Parasti visas šīs lietas lidmašīnas salonā ienest atļauts, taču ir zināmi ierobežojumi. Piemēram, rokas bagāžā aizliegts pārvadāt asus priekšmetus un asmeņus, taču atļauts pārvadāt vienreizlietojamos un elektriskos skuvekļus. Pārtikas produktus un augļus var ņemt līdzi, taču svarīgi, lai tie atbilstu šķidruma ierobežojumu prasībām. Piemēram, rokas bagāžā līdzi var ņemt ābolus vai cepumus, taču tādas lietas, kā zemesriekstu sviests var tikt uzskatīts par šķidrumu, tāpēc iepakojums nedrīkst pārsniegt 100ml ierobežojumu. Lidmašīnā parasti ļauts ienest vienu šķiltavu un e-cigaretes ierīces. Tāpat koferī droši var likt arī matu fēnu vai taisnotāju.

Ja ikdienā lietojat kādus medikamentus, tos svarīgi ņemt līdzi rokas bagāžā, lai reģistrētās bagāžas nozušanas vai aizkavēšanās gadījumā pa rokai būtu viss nepieciešamais. Tāpat koferī vērts iemest pretsāpju tabletes un plāksterus. Ja ikdienā lietojat stiprus medikamentus un veicat injekcijas, iespējams, vērts painteresēties par iespēju no ārsta saņemt izziņu par to, ka jums tas nepieciešams, šādi izvairoties no problēmām un jautājumiem lidostas drošības kontroles zonā.